Geht es nach der Justizministerkonferenz sollen künftig Verbände die Voraussetzung für Schadensersatz schaffen. Verbraucher können dann Schadensersatz fordern, ohne ihn beweisen zu müssen.

Bei massenhaftem Betrug mit immer der gleichen Masche sollen künftig Verbände die Voraussetzung für Schadensersatz schaffen. Die Justizministerkonferenz von Bund und Ländern beschloss am Donnerstag in Berlin die Einführung einer sogenannten Musterverbandsklage. Demnach sollen Verbände das Recht erhalten, identische oder ähnliche Betrugsvorwürfe vor Gericht grundsätzlich zu klären. Danach sollen Verbraucher in individuellen Gerichtsverfahren Schadensersatz fordern können, ohne beweisen zu müssen, dass ihnen ein Schaden entstanden ist. Allerdings schätzte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) die Realisierungsmöglichkeiten ...

