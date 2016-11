Mainz (ots) - Samstag, 19. November 2016, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Gerichte ächzen unter Altfällen - Überlastete Justiz Warum viele Rentner in Vechta jobben - Arbeitende Senioren Polizei hat Tuning-Szene im Visier - Aufgemotzt und tiefergelegt Hammer der Woche - Bonner Schutzdach schützt nicht



Samstag, 19. November 2016, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Seltene Erkrankungen Die Ice Bucket Challenge machte ALS bekannt. Sabine Niese, Ehefrau und dreifache Mutter, hat die Nervenkrankheit, aber sie sprüht vor Lebensenergie, liebt Musik und macht YouTube-Filme. Jean-Paul hat eine seltene Erbkrankheit, nur 30 Kinder weltweit sind davon betroffen. Seinem Körper fehlen lebenswichtige Enzyme, alle Organe sind betroffen. Die Lebenserwartung ist gering. Sein Vater tut alles dafür, dass er ein möglichst schönes Leben hat.



Samstag, 19. November 2016



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Fürs Leben gezeichnet: Paragraph 175



Klaus B. war 20, als er wegen seiner Homosexualität nach § 175 Strafgesetzbuch verurteilt wurde. Das war in den 60ern. Sein Leben lang hat er darunter gelitten, als Krimineller zu gelten. Der § 175, der so genannte "Homosexuellen-Paragraph", nach dem sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts bestraft wurden, wurde 1994 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Justizminister Heiko Maas (SPD) hat gerade eine Gesetzesinitiative vorgestellt, wonach die noch lebenden damals Verurteilten rehabilitiert und entschädigt werden sollen. ML hat mit Betroffenen gesprochen und bei Justizminister Maas nachgefragt.



Geheimnis: Mein Großvater war schwul



Fast 80 Jahre lang war es ein Familiengeheimnis, warum sich der Großvater von Claus-Ulrich das Leben nahm. Erst der Enkel hat in jahrelanger Recherche Licht ins Dunkel gebracht.



Frühchen-Eltern: Von Angst zu Hoffnung



Die moderne Medizin macht es möglich, dass Kinder, die viel zu früh auf die Welt kommen, überleben. Für die Eltern bedeutet das ein monatelanges Hoffen und Bangen, ob das Kind es schafft. Die Zwillinge Lisa und Paul sind heute ein Jahr alt und gesund. Doch ihre Eltern hat der viel zu frühe Start ins Leben geprägt. Silke Mader von der europäischen Hilfsorganisation EFCNI setzt sich für eine bessere Versorgung von Frühchen und deren Eltern ein. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass viele Eltern mit den traumatischen Erlebnissen einer Frühgeburt alleingelassen werden, und fordert eine bessere Unterstützung der Familien von Anfang an.



Till Brönner hinterm Rampenlicht



Seine Musik und ihn als Person zu trennen, für Till Brönner undenkbar. Der deutsche Jazztrompeter hat mit Leichtigkeit eine unglaubliche Karriere gemacht. In ML verrät er den Preis dafür.



Freiheit beim Schneeschuhwandern



Der erste Schnee ruft nicht nur Skifahrer, sondern auch Schneeschuhwanderer in die Berge. Auf Wegen, die noch keiner gegangen ist, erleben sie ein ganz neues Gefühl von Freiheit.







Samstag, 19. November 2016



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Gast: Holger Stanislawski, ZDF-Experte



Fußball-Bundesliga, 11. Spieltag Topspiel: Borussia Dortmund - Bayern München



Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1. FSV Mainz - SC Freiburg VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 FC Augsburg - Hertha BSC Darmstadt 98 - FC Ingolstadt Bayer Leverkusen - RB Leipzig (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 13. Spieltag Hannover 96 - Erzgebirge Aue Karlsruher SC - SV Sandhausen







Sonntag, 20. November 2016, 9.03 Uhr



sonntags - TV fürs Leben Moderation: Andrea Ballschuh



Wie das Wetter unser Leben bestimmt



Es gibt wenige Dinge, die unser Leben so massiv beeinflussen, wie das Wetter. Und es gibt wenige Dinge, die wir Menschen so wenig beeinflussen können, wie das Wetter. Wenn sich das Wetter - wie immer im November - komplett umstellt und es immer dunkler wird, leiden viele unter schlechter Laune und bekommen den "Herbstblues". Schlechtes Wetter verdirbt Ernten, und es kann den Alltag in einem Industrieland lahmlegen.







Sonntag, 20. November 2016, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Anna Kraft



Fußball-Experte: Simon Rolfes - Analyse des 11. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Fußball: UEFA Champions League - Borussia Mönchengladbach - Manchester City Handball: Bundesliga, 12. Spieltag - Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin







Sonntag, 20. November 2016, 0.15 Uhr



Peter Hahne



Thema: Schaffen wir das Auto ab? - Kosten, Umwelt, Skandale



Gäste: Matthias Wissmann - Präsident Welt-Automobilverband Winfried Hermann - Grüne, Verkehrsminister Baden-Württemberg



