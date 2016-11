Mailand (ots/PRNewswire) -



Das Unternehmen wurde außerdem als Cisco-Gold-Partner in Brasilien bestätigt



Italtel, ein führender Telekommunikationsanbieter für Dienste der nächsten Generation und All-IP-Kommunikation, gab heute bekannt, dass er vier Cisco Awards erhalten hat: "Architectural Excellence" im Segment "Service Providers Architectures" für die Regionen Lateinamerika, Brasilien und MCO (Argentinien, Kolumbien, Chile, Paraguay, Uruguay) sowie den "Enterprise Partner the Year" Award für die Cansac-Region (Nord-, Mittel- und Südamerika und die Karibik).



Die Preise wurden beim Cisco Partner Summit in San Francisco verliehen. Sie würdigen Italtels herausragende Geschäftsfähigkeiten und qualifizieren das Unternehmen als Referenzpartner für Cisco in Sachen Design und Umsetzung von Telekommunikationsnetzwerken. Diese Netzwerke gehören zu den innovativsten weltweit, werden mit Beratungsdiensten abgeschlossen und weisen ein Wachstum von mehr als 30 % im Jahresvergleich auf.



"Diese Auszeichnungen sind für Italtel von großer Bedeutung, und wir freuen uns sehr, dass wir sie erhalten haben", so Guido Candiani, Vice President Global Service Provider bei Italtel. "Ciscos und Italtels langjährige Zusammenarbeit basiert auf der gemeinsamen Vision für die Entwicklung von Netzwerken und Diensten sowie auf den einander ergänzenden Kompetenzen und Fachkenntnissen beider Unternehmen. Die Mehrzahl der größten Serviceprovider Lateinamerikas zählt zu unseren Kunden und wir verkaufen unsere Lösungen direkt an sie oder über sie an die Endkunden. Mit einem konsequenten Schwerpunkt auf den Kunden im Laufe der Jahre und starken Leistungen im Bereich der Serviceprovider-Architektur bestätigt Italtel seine Rolle als wichtiger Partner bei der Verteidigung der Cisco-Technologien in Lateinamerika."



Italtel Brazil konnte sich außerdem erfolgreich erneut als Cisco-Gold-Partner qualifizieren, wobei die Prüfer dem Italtel-Team für seine Position in den globalen und einheimischen Märkten ein besonderes Lob aussprachen. Überdies wurden die Professionalität des Unternehmens, der Support für seine Kunden und seine Cloud-Kapazitäten angeführt sowie Italtels Sicherheitsrichtlinien und sein Engagement für kontinuierliche Verbesserungen.



