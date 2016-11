Köln (ots) - Die Vorabzitate AUS "ZEITENWENDE: BARACK OBAMA IM INTERVIEW" (17.11.2016, 20:11UHR, IM ERSTEN) stehen nun hier zum Download zur Verfügung:



1) She has great credibility, and she is willing to fight for those values, in a way that is very important. I am glad she is there, I think the Germans should appreciate her, certainly, I have appreciated her as a partner.



Sie (Angela Merkel) steht für große Glaubwürdigkeit, und sie ist bereit für Ihre Werte zu kämpfen. Ich bin froh, dass sie da ist und die Deutschen sollten sie wertschätzen. Ich schätze sie jedenfalls als Partnerin.



2) If the global economy is unresponsive to people who feel left behind, if unequalitity will grow, than we could end up seeing more and more of these divisions arise throughout advanced economies around the world.



Wenn die globale Wirtschaft nicht auf Menschen reagiert, die sich zurückgelassen fühlen, wenn die Ungleichheit weiter wächst, werden wir erleben, dass sich die Spaltungen in den Industrieländern ausweiten.



3) (On Obamacare/Trump) He says that he can improve that system. And my view is in fact, that when he can provide the same amount of people with health care in a better way than I could, than I would support such efforts.



Er (Donald Trump) sagt, dass er das System (Gesundheitssystem) verbessern kann. Ich glaube: Wenn er die gleiche Anzahl von Menschen Krankenversichern kann - und zwar besser als ich, dann würde ich dies unterstützen.



