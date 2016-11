FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von SLM Solutions standen im nachbörslichen Handel am Donnerstag deutlich unter Druck. Der Hedgefonds Elliott will künftig stärkeren Einfluss nehmen. Der Fonds des US-Investors Paul E. Singer hatte sich vor kurzem einen maßgeblichen Anteil an dem TecDAX-Unternehmen gesichert und eine Übernahme von SLM durch General Electric vereitelt. Die Aktie von SLM Solutions wurde bei Lang & Schwarz 8 Prozent tiefer getaxt. Die Umsätze seien allerdings recht niedrig gewesen, sagte eine Händlerin.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.736 10.686 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

