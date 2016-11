Die meisten Börsen in Europa verzeichneten am Donnerstagmittag Verluste. Die Entwicklung der Geldpolitik in den USA ist wieder in den Fokus der Anleger gerückt.

Am deutschen Aktienmarkt ist wieder Vorsicht eingekehrt. Der Dax war wie in den Tagen vor dem überraschenden Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl am Donnerstag auf dem Rückzug und stand am frühen Nachmittag mit 0,21 Prozent im Minus bei 10 641,94 Punkten, berichtet die dpa. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sprach von einem "Nachwahl-Blues". In den USA scheint derweil eine zweite Zinsanhebung nach der Finanzkrise näher zu rücken. Ein solcher Schritt könne "relativ bald" angemessen sein, sagte die Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, laut einem Redetext vor einem Kongressausschuss. Nach wie vor macht Yellen eine Fortsetzung der Ende 2015 eingeleiteten Zinswende aber von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Steigende Zinsen würden Aktien gegenüber Anleihen unattraktiver machen. Etwas besser als der Dax schlug sich der breitere Markt: Im Mittelwerteindex MDax stand zuletzt ein Plus von 0,03 Prozent auf 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...