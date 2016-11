Der Großspekulant Warren Buffet sagt, dass die Aktienkurse auch unter Trump weiter steigen werden. Die wirtschaftliche Lage in den USA stellte er positiv dar.

Warren Buffet setzt trotz des Wahlsieges von Donald Trump weiter auf Aktien, berichtet Reuters. "Der Aktienmarkt wird in 10, 20 oder 30 Jahren höher als jetzt sein", sagte der Milliardär am Freitag in einem CNN-Interview. Dies werde mit Trump als Präsidenten geschehen und wäre bei einem Sieg Hillary Clintons genauso der Fall gewesen. Buffett äußerte sich auch über die Zukunftsaussichten der USA insgesamt optimistisch. Die Marktwirtschaft helfe nicht jedem, funktioniere aber insgesamt. Zahlreiche Beobachter sehen dies anders - viele sprechen davon, dass die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten in eine Rezession fallen könnte. Zudem sind weite Teile der Bevölkerung verarmt oder href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/05/us-wirtschaft-kommt-nicht-auf-die-beine-unternehmen-streichen-massiv-jobs/" ...

