Einer der angeklagten Manager des Billigstromanbieters Teldafax wurde von der Insolvenzverschleppung freigesprochen. Das Verfahren wird jedoch weitergeführt.

Teldafax kann aufatmen: Im Strafprozess gegen mehrere Manager des Billigstromanbieters hat das Landgericht Bonn das Verfahren gegen einen der Beschuldigten beendet. Nach Zahlung eines Geldbetrags von 20.000 Euro sei der Prozess gegen den Angeklagten Michael Josten endgültig eingestellt worden, teilte das Gericht am Mittwoch in Bonn mit. Dem früheren Vorstandsvorsitzenden, der später auch Mitglied des Aufsichtsrates von Teldafax war, wurde Insolvenzverschleppung, gewerbsmäßiger Betrug sowie Bankrott zur Last gelegt. Die Beweisaufnahme habe jedoch keine Anhaltspunkte für eine Täterschaft ergeben, begründete die Kammer ihre Entscheidung. Nach weiteren Angaben eines Gerichtssprechers wird der Strafprozess gegen die zwei anderen Manager von Teldafax planmäßig fortgesetzt. Die Beweisaufnahme sei noch nicht abgeschlossen. Die Teldafax-Pleite von 2011 gilt als eine der größten Firmenzusammenbrüche in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Über 500 000 Kunden wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...