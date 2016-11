Die neuen Dokumente wurden eingeführt, um die Strukturierung, Organisation und Verbesserung der Traubenproduktion in Indien zu unterstützen. Dieses neue Dokumentationssystem ist eine großartige Verbesserung für die Don-Limón-Produktion in Indien und stellte Tafeltrauben unterhalb der Maximalen Rückstandsgrenzen (MRL) sicher, berichtete Don Limón in seinem...

Den vollständigen Artikel lesen ...