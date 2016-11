Airbnb wandelt sich vom Hotelkonkurrenten zum erlebnisorientierten Reiseanbieter. Damit eröffnen sich auch für die Mitglieder neue Einnahmequellen. Wer keine Wohnung zu vermieten hat, macht sein Hobby zu Geld.

Airbnb begann mit der Vermietung von Schlafgelegenheiten auf Luftmatratzen und entwickelte sich zum Übernachtungsanbieter mit drei Millionen verfügbaren Objekten weltweit, inklusive Luxusvillen. Das sind mehr Betten als Hotelketten wie Hilton oder Marriott anbieten können. Jetzt krempelt das mit 30 Milliarden Dollar bewertete Start-up aus San Francisco den Markt für Pauschalreisen um.Mit "Experiences" bietet Airbnb ausgesuchte Erlebnis-Veranstaltungen in zunächst zwölf Weltstädten an, 2017 sollen es über 50 sein. Dann wird mit Berlin auch die erste deutsche Stadt dabei sein. Als nächsten Schritt versprach Mitgründer und Vorstandschef Brian Chesky am Donnerstag in Los Angeles die Vermittlung von Flügen und "Dienstleistungen", wie zum Beispiel die Buchung von Mietwagen oder die Anlieferung von frischen Lebensmitteln zum Urlaubsort.Mit stehenden Ovationen feierten Hunderte Mitarbeiter und Airbnb-Vermieter aus aller Welt Chesky als dieser die Bühne des historischen Orpheum-Filmtheaters betrat. Über 7000 Teilnehmer kamen zur zweiten "AirBnB Open", die bis Samstag läuft. Hier treffen sie andere Vermieter, intern "Gastgeber" genannt, und lernen in Seminaren, wie man bei den Gästen einen guten Eindruck hinterlässt und was einen erfolgreichen Vermieter sonst noch ausmacht.Die neue Sparte ist der Versuch, das frühere Image der verschworenen ...

