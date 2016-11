New York (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions, der Markt für weltweite Luxusimmobilien, kündigt seinen Winter-Portfolioverkauf am 20. Dezember an, in dem in Partnerschaft mit der Immobilieninvestitions- und Bauträgergruppe Affinity Global Real Estate sieben Immobilien im Herzen Londons zum Verkauf kommen.



"London war bei Käufern aus dem Ausland stets beliebt und diese Immobilien aus einem der besten Postleitzahlbereiche stellen exzellente Gelegenheiten dar", sagt Charlie Smith, European Advisor bei Concierge Auctions.



"Das Pfund ist gegenüber dem Dollar derzeit schwach und Immobilienkäufe in Großbritannien sind im herrschenden Markt für Käufer aus dem Dollarraum eine kluge Investition", stellt Sebastian Whitton, Portfoliomanager für Wohnimmobilien bei Affinity Global Real Estate fest. "Diese Käufer können auf dem Londoner Immobilienmarkt signifikant mehr für ihren Dollar erhalten als vor 18 Monaten."



Charlie Smith setzt hinzu, dass eine Immobilie für 2 Millionen Pfund vor einiger Zeit noch nahezu 3,5 Millionen US-Dollar kostete, aber derzeit für knapp 2,5 Millionen US-Dollar zu haben ist.



Zu den Londoner Immobilien gehören:



59 Cadogan Gardens, Chelsea SW3



Das erwartete Auktionsergebnis beträgt 1,5-2 Millionen Pfund. Dieses sanierte Apartment in der Beletage verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer und eigenen Zugang von der Straße. Die Wohnfläche beträgt 66 Quadratmeter (718 Quadratfuß).



Carrington House, 6 Hartford Street, Mayfair W1



Das erwartete Auktionsergebnis beträgt 1,2-1,35 Millionen Pfund. Dieses neu renovierte Apartment mit einem Schlafzimmer und eineinhalb Badezimmern ist nur Schritte von Buckingham Palace, Piccadilly und den Theatern des West End entfernt. Es gibt einen Aufzug und Concierge-Service rund um die Uhr. Die Wohnfläche beträgt 56 Quadratmeter (603 Quadratfuß).



12 Viscount Court, Pembridge Villas, Notting Hill W11



Das erwartete Auktionsergebnis beträgt 1-1,5 Millionen Pfund. Dieses kürzlich sanierte Apartment mit Juliet-Balkon im zweiten Stock, zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern ist nur Schritte von Westbourne Grove und Portobello Road entfernt. Die Wohnfläche beträgt 89 Quadratmeter (960 Quadratfuß).



14 Cheyne Gardens, Old Chelsea SW3



Das erwartete Auktionsergebnis beträgt 2,65-3,5 Millionen Pfund. Dieses ultra-moderne, renovierte Apartment ist nur wenige Minuten von der US-Botschaft entfernt und verfügt über zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Wohnfläche beträgt 127 Quadratmeter (1.376 Quadratfuß).



23 Porchester Square, Bayswater W2



Das erwartete Auktionsergebnis beträgt 1-1,495 Millionen Pfund. Diese kürzlich renovierte Maisonette im obersten Stock am Porchester Square verfügt über zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer mit Blick auf den gärtnerisch gestalteten Platz. Die Wohnfläche beträgt 99 Quadratmeter (1.073 Quadratfuß).



16 Redcliffe Square, South Kensington, SW10



Das erwartete Auktionsergebnis beträgt 1,4-1,85 Millionen Pfund. An einem der begehrtesten Plätze mit Parkgestaltung in South Kensington gelegen, verfügt dies Apartment, das derzeit renoviert wird, über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer einen privaten Zugang und einen gestalteten Garten im Innenhof. Die Wohnfläche beträgt 130 Quadratmeter (1.400 Quadratfuß).



Bristol House 67 Lower Sloane Street, Chelsea SW1



Das erwartete Auktionsergebnis beträgt 2,1-2,8 Millionen Pfund. Diese Wohnimmobilie mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern liegt mitten in einem sanierten Bereich und ist durch Pförtner sicher geschützt. Die Wohnfläche beträgt 130 Quadratmeter (1.400 Quadratfuß).



Sämtliche Immobilien verfügen über langfristige Pachtrechte oder Anteil am freien Grundeigentum. Die Auktion findet in New York City statt. Bieter können persönlich teilnehmen oder weltweit über die Instant Gavel-App des Unternehmens.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: +447 743 475135 oder +212 202 2940.



