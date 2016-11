Die Aktie von K+S befindet sich seit Ende September im Steigen. Das könnte bis zu den Jahreshoch anhalten. Ein Call-Optionsschein auf K+S mit einem Basispreis bei 18 Euro und einer Fälligkeit im März nächsten Jahres kann von steigenden Notierungen überproportional profitieren. Im Update: BASF.

Als Kerngeschäft fördert K+S mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen weltweit in der Agrarwirtschaft, bei der Ernährung und in der Straßensicherheit zum Einsatz. Das Unternehmen ist mit einer jährlichen Produktion von rund 32 Millionen Tonnen der weltweit größte Anbieter von Salzprodukten. Dabei kommt der Kasseler Konzern jeden Winter mit seinen Tausalzen für den Winterdienst sowie als Streumittel für private Halthalte zum Einsatz. Daneben ist K+S mit einem Anteil von rund neun Prozent am globalen Absatz auch der fünftgrößte Kaliproduzent. In der vergangenen Woche legte der Konzern seine Zahlen zum dritten Quartal vor, die fielen den Erwartungen entsprechend schwächer aus, so dass die Prognose für den Gewinn im laufenden Jahr am oberen Ende der genannten Spanne reduziert wurde.

Charttechnisch bildet die Aktie von K+S seit Ende September einen Aufwärtstrend aus, der aktuell zwischen 18,70 und 20,50 Euro beschrieben werden kann. Dabei überwand sie zuletzt fallende Geraden, die sich von früheren Hochs ab Juni über September und ab November letzten ...

