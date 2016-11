Nach Jahren des Gezänks kommt die Pkw-Maut nun womöglich auch nach Deutschland - endlich!

Letztes Jahr bin ich mit dem Auto durch Europa gereist. Nachdem ich für die Fahrt in Frankreich fast 200 Euro an Mautstationen hinlegen musste, folgte die Schweiz, in der ich für eine 14-Monats-Vignette, die ich nicht wollte und nicht brauchte, 40 Franken berappte. Dann langte Österreich hin mit einer Wochenvignette für knapp zehn Euro, ein echtes Schnäppchen. In Spanien und Portugal waren jeweils knapp 50 Euro Gebühr fällig - bis ich am Ende für die freie Fahrt durch das grenzenlose Europa fast 500 Euro hinblättern musste. Dabei waren die Straßen im Vergleich zum mautfreien Deutschland nicht in einem besseren Zustand, und weniger Staus gab es auch nicht.

Es war einfach eine Selbstverständlichkeit, dass derjenige, der Autobahn fahren möchte, dafür auch zu zahlen hat. Im Gegensatz dazu herrschen in Deutschland, das im Herzen Europas liegt und als Transitland beliebt ist, geradezu paradiesische Verhältnisse. Alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...