BASBASF streicht oder verlagert ~400 Stellen im Rahmen eines Umbaus VOW3- VW STREICHT 23.000 STELLEN - KREISE VOW3Der Aufsichtsrat von Volkswagen soll am heutigen Freitag weitreichende Entscheidungen treffen. Auf der Tagungsordnung steht der sogenannte "Zukunftspakt". Kern des zwischen Vorstand und Betriebsrat verhandelten Sparpakets ist eine Reduzierung der Kosten um knapp 4 Milliarden Euro bis 2020. Dazu zählt auch der Abbau von bis zu 30.000 Stellen, zwei Drittel davon in Deutschland, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Der Fokus soll künftig auf E-Autos und Digitalisierung liegen. (Handelsblatt S. 3) HEN3Seit Mai ist Hans Van Bylen an der Spitze des Düsseldorfer Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffkonzerns Henkel . Doch schon hat der Belgier den neuen Fahrplan für die...

