Der Ausbruch aus der Seitwärtsphase blieb in dieser Woche aus. Gleich mehrere Versuche scheiterten, die Oberseite der seit August andauernden Schiebezone bei 10.800 Punkten zu überwinden. Heute dürfte der DAX kurz vor dem Wochenende freundlich in den Tag starten. Zur Stunde sehen wir den deutschen Leitindex bei 10.716 Zählern und somit im Plus. Rückendeckung gibt es von der europäischen Gemeinschaftswährung. Der EUR-USD befindet sich weiterhin im Abwärtstrend. Im Augenblick wird das Währungspaar unterhalb der Preismarke bei 1,06 USD gehandelt. Damit ist der aus dem Jahr 2015 stammende Aufwärtstrend bei 1,068 USD in ernsthafter Gefahr, nach unten durchbrochen zu werden. Die nächste Unterstützung ist dann im Tageschart bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...