Tagesgewinner war am Donnerstag Bitrush mit 11,11% auf 0,05 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 31,58%) vor Manitowoc mit 7,74% auf 5,29 (117% Vol.; 1W 1,93%) und Francotyp-Postalia mit 7,53% auf 4,80 (2793% Vol.; 1W 9,09%). Die Tagesverlierer: Fitbit mit -6,77% auf 8,82 (102% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,45%), windeln.de mit -5,58% auf 3,96 (55% Vol.; 1W -2,75%), Yingli Green mit -5,34% auf 3,37 (62% Vol.; 1W -5,87%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (41940,03 Mio.), Vodafone (34196,15) und GlaxoSmithKline (33037,14). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2016er-Tagesschnitt gab es bei Francotyp-Postalia (2793%), TTM Technologies, Inc. (2598%) und Sberbank (965%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht...

