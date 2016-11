mutares gibt unwiderrufliches Angebot zur Übernahme des Nutzfahrzeug-Zuliefergeschäfts der Plastic Omnium Gruppe ab

mutares AG / Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme

18.11.2016 08:55

Ad-hoc: mutares gibt unwiderrufliches Angebot zur Übernahme des Nutzfahrzeug-Zuliefergeschäfts der Plastic Omnium Gruppe ab

Die mutares AG hat ein unwiderrufliches Angebot zur Übernahme des Nutzfahrzeug-Zuliefergeschäfts der Plastic Omnium Gruppe abgegeben. Der Geschäftsbereich verfügt über fünf Werke in Frankreich, zwei Werke in China und jeweils ein Werk in Deutschland und Mexiko mit insgesamt 1.500 Mitarbeitern. Im Jahr 2015 wurde ein Umsatz von EUR 190 Mio. erwirtschaftet. Das Produktportfolio umfasst Außenverkleidungsteile für die Kabine von LKW. Alle großen europäischen LKW-Hersteller zählen zum Kundenkreis.

Zusammen mit STS und der Akquisition der beiden Werke der Mecaplast Gruppe formt mutares einen global führenden Nutzfahrzeugzulieferer für Innen- und Außenteile mit einem Umsatz von nahezu EUR 400 Mio. und 2.700 Mitarbeiten in 15 Werken. Das unwiderrufliche Angebot wird von Plastic Omnium geprüft und in Einklang mit der französischen Gesetzgebung dem Betriebsrat zur Klärung von dessen Position präsentiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG Soh-Pih Mariette Nikolai

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de

