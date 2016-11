Die Investmentbank Equinet hat Südzucker mit "Buy" und einem Kursziel von 25 Euro in die Bewertung aufgenommen. Vor dem Hintergrund des defensiven Geschäftsmodells des Zuckerproduzenten sei das Papier verglichen mit den Aktien der Konkurrenz attraktiv bewertet, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Freitag. Ein in nächster Zeit hohes Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich zusammen mit einem starken Barmittelzufluss sollte die Südzucker-Aktie stützen./ajx/zb

ISIN: DE0007297004