Paris - Europas Börsen haben am Freitag mit Verlusten ihren jüngsten Zickzack-Kurs fortgesetzt. Vor allem Aktien von rohstoffabhängigen Unternehmen, finanz- und Versorgertitel standen unter Druck. Die anhaltende Euro-Schwäche, welche den Absatz der Exportfirmen in Ländern ausserhalb des Euroraums begünstigt, und die moderaten Kursgewinne an der Wall Street sowie in Asien halfen den hiesigen Notierungen nicht auf die Sprünge.

Der EuroStoxx 50 drehte nach einem freundlichen Auftakt schnell ins Minus und büsste zuletzt 0,74 Prozent auf 3019,26 Punkte ein. Auf Wochensicht steht der Leitindex der Eurozone damit aktuell moderat in der Verlustzone. Für den französischen CAC-40-Index ging es am Freitag um 0,50 Prozent auf 4505,02 Punkte bergab. Der britische FTSE-100-Index ...

