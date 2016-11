NanoFocus AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

18.11.2016 13:52

NanoFocus AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

- Bis zu 2.100.000 neue Aktien zum Preis von 1,75 EUR - Überbezugsangebote durch Altaktionäre möglich - Bezugsfrist vom 28.11. bis 12.12.2016

Oberhausen, den 18.11.2016 - Der Vorstand der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D- Oberflächenmesstechnik, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre um bis zu 2.100.000 Aktien beschlossen. Der Emissionserlös dient der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis und insbesondere der Wachstumsfinanzierung.

Die optische Messtechnik ermöglicht blitzschnelle Qualitätsprüfungen direkt im Fertigungsprozess. Daher wird sie mehr und mehr im industriellen Bereich - wie zum Beispiel in der Automobil- und Halbleiterbranche - zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Damit öffnet sich ein sehr großer Markt. NanoFocus hat in den vergangenen Jahren konsequent in die Entwicklung automatisierter 3-D-Messanlagen investiert. Heute ist das Unternehmen Technologieführer und verfügt über zahlreiche marktreife Produkte für unterschiedlichste Anwendungen und Branchen. Mit der Kapitalerhöhung stellt NanoFocus die mittelfristige Finanzierung sicher, um das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren zu nutzen. So dient der Mittelzufluss insbesondere, steigende Auftragsvolumina abzuarbeiten und den Vertrieb zu forcieren.

Das Bezugsverhältnis beläuft sich auf 23:10. Damit können bezugsberechtigte Aktionäre und Inhaber der von der Gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibung für je 23 alte Aktien bzw. Wandlungsrechte auf 23 NanoFocus-Aktien, die diese am 25.11.2016 nach Börsenschluss besitzen, 10 neue Aktien beziehen. Darüber hinaus wird den Bezugsberechtigen die Möglichkeit eingeräumt, ein Überbezugsangebot abzugeben. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im Überbezug besteht nicht. Die Bezugsfrist beginnt am 28.11. und endet am 12.12.2016 (24:00 Uhr). Mögliche nicht bezogene Aktien werden Investoren zum Bezugspreis im Rahmen einer Privatplatzierung im Anschluss an die Bezugsfrist zur Zeichnung angeboten. Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem im Bundesanzeiger voraussichtlich am 24.11.2016 zu veröffentlichenden Bezugsangebot.

Oberhausen, 18.11.2016 NanoFocus AG - Der Vorstand

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D- Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG im Zusammenhang mit der Einführung der Aktien im Teilbereich des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, dem "Entry Standard", findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt: Kevin Strewginski Investor Relations NanoFocus AG Lindnerstraße 98 46149 Oberhausen Telefon: +49 (0) 208-62000 -55 Fax: +49 (0) 208-62000 -89 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoFocus AG Max-Planck-Ring 48 46049 Oberhausen Deutschland Telefon: 0208 62000 55 Fax: 0208 62000 99 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de ISIN: DE0005400667 WKN: 540066 Indizes: Segment: Entry Standard

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

