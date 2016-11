Bequem und schnell: Der Einkauf im Internet lockt mit vielen Vorteilen. Wer Schulden hat, kann sich allerdings noch tiefer in die Schuldenfalle reiten: Der Versandhandel langt bei seinen Schuldnern am kräftigsten zu.

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es so bequem: Schnell vom Sofa aus per Laptop oder Handy die noch fehlenden Geschenke bestellen. Der Einkauf im Internet erspart manch stressige Schlacht in der Fußgängerzone und es bleibt mehr Zeit fürs Kekse backen.

Mit Versandgutscheinen oder Null-Prozent-Finanzierungen heizen die Versandhändler das vorweihnachtliche Geschäft zusätzlich an. Das tun sie, um Kunden zu gewinnen und sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Dahinter steht also kein böser Wille.

Doch die verlockenden Angebote können eine Kehrseite haben: Der Konsum auf Pump verleitet zum großzügigen Einkaufen, selbst wenn das Geld auf dem Konto nicht mehr reicht. Und sobald die Kunden, die sich übernommen haben, mit den Raten in Verzug kommen, ist es mit der entgegenkommenden Behandlung der Internet-Shopper schnell vorbei.

Denn der Versandhandel steht an der Spitze bei den Zusatzkosten, die auf säumige Zahler zukommen. Das zeigt der aktuelle Überschuldungsreport des Instituts für Finanzdienstleistungen (iff) aus Hamburg. Diese Zusatzkosten ...

