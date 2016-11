Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Continental sei für ihn in erster Linie ein unglaublich effizienter Reifenhersteller und erst dann ein bedeutender Autozulieferer, schrieb Analyst Thomas Besson in einer Studie vom Freitag. Er merkte an, dass das Reifengeschäft im ersten Halbjahr mit 61 Prozent den Löwenanteil zum Konzerngewinn beigetragen habe. Die meisten Investoren sähen aber Continental vor allem als Zulieferer, weshalb die Aktie seit Beginn 2015 abgewertet habe. Die Reifensparte dürfte weiterhin die Konzernmargen antreiben./ajx/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0065 2016-11-18/14:39

ISIN: DE0005439004