GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: Emittentin wird unverzüglich einen Insolvenzantrag stellen

GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG / Schlagwort(e): Insolvenz

18.11.2016 14:48

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: Emittentin wird unverzüglich einen Insolvenzantrag stellen

Esslingen/Fellbach, 18.11.2016.

Die Gespräche zur Wiederaufnahme der Bautätigkeiten zwischen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG und dem Generalunternehmer Baresel GmbH sind am heutigen Vormittag gescheitert.

Die Emittentin wird nun unverzüglich einen Insolvenzantrag stellen.

Geplant ist, das GEWA-Tower-Projekt im Rahmen eines geordneten Insolvenzverfahrens fertig zu stellen. Gespräche dazu laufen bereits auch unter Einbeziehung des Generalunternehmers.

Kontakt: GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG Mark G. Warbanoff Tel: +49 711-327979-0 E-Mail: info@warbanoff.de

18.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG Siemensstraße 17 73733 Esslingen Deutschland Telefon: 0711 3279790 Fax: 0711 3279792 E-Mail: Internet: www.gewa-tower.de ISIN: DE000A1YC7Y7 WKN: A1YC7Y

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1YC7Y7

AXC0160 2016-11-18/14:48