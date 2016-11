Bad Marienberg - Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ruft alle Inhaber der von der GEWA 5 to 1 GMBH & Co.KG (GEWA) emittierten Anleihe (ISIN DE000A1YC7Y7/ WKN A1YC7Y) bezüglich des bevorstehenden Insolvenzverfahrens zur Interessensbündelung auf, so die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

