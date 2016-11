Frankfurt - Gute Nachrichten für die bevorstehende Weihnachtszeit: Schokolade dürfte preiswerter werden, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Der Kakaopreis in London sei gestern kurzzeitig auf ein 19-Monatstief von weniger als 1.960 GBP je Tonne gefallen. Kakao in New York sei mit 2.360 USD je Tonne zwischenzeitlich sogar so billig wie zuletzt vor mehr als drei Jahren gewesen. Seit Anfang November hätten die Kakaopreise mehr als 10% nachgegeben. Auslöser für den Preisrutsch sei die Aussicht auf beträchtliche Angebotsüberschüsse in diesem und im nächsten Erntejahr aufgrund sehr guter Ernten in Westafrika.

