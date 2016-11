Frankfurt - Gute US-Konjunkturdaten - sowohl die Baubeginne als auch die Baugenehmigungen sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet - gaben den Metallpreisen gestern Nachmittag Auftrieb, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Heute Morgen stünden sie allerdings im Zuge des festen US-Dollar unter Druck und würden ihre gestrigen Gewinne wieder abgeben. Kupfer nähere sich wieder der Marke von 5.400 USD je Tonne, Nickel handele nur noch leicht oberhalb von 11.000 USD je Tonne. Während die Kupfervorräte in den Lagerhäusern der LME seit Anfang Oktober um 32% bzw. fast 119 Tsd. Tonnen abgebaut worden seien, habe es zuletzt Zuflüsse von etwa 37 Tsd. Tonnen in die Lagerhäuser der SHFE gegeben. Der Abbau der LME-Bestände sei ausschließlich in den asiatischen LME-Lagerhäusern erfolgt, was für eine Umschichtung spreche und auf solide Kupferimporte Chinas im November hindeute.

Den vollständigen Artikel lesen ...