Frankfurt - Gold fällt heute Morgen unter die Tiefs von Anfang der Woche und markiert bei rund 1.205 USD je Feinunze den niedrigsten Wert seit Ende Mai, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Die Gründe für den weiteren Preisrückgang seien die gleichen wie schon in den letzten Tagen: Der US-Dollar werte nach guten US-Konjunkturdaten und falkenhaft interpretierten Äußerungen von FED-Chefin Yellen zur bevorstehenden Zinserhöhung weiter auf und steige gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr. Der US-Dollar-Index liege sogar auf dem höchsten Stand seit März 2003, was die Dollarstärke auch gegenüber anderen wichtigen Handelswährungen ausdrücke.

