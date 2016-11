Frankfurt - Der anhaltende Höhenflug des US-Dollar hinterlässt auch sichtbare Bremsspuren bei den Ölpreisen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent verbillige sich auf weniger als 46 USD je Barrel, WTI auf 44,5 USD je Barrel. Dennoch lägen die Ölpreise seit Wochenbeginn weiterhin im Plus. Grund hierfür seien die anhaltenden Spekulationen auf Produktionskürzungen der OPEC. Gestern habe sich der saudi-arabische Ölminister al-Falih optimistisch hinsichtlich der Chancen auf einen entsprechenden Beschluss der OPEC bei der bevorstehenden Sitzung am 30. November geäußert.

