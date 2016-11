Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 47/16 Samstag, 19.11.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.40 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 6.20 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.05 Rivalen: Adidas und Puma Frankreich 2014



7.50 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die C&A-Story Deutschland 2016



8.35 ZDFzoom Das ARAL-System Tankstellenpächter unter Druck Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 ZDFzeit Bratwurst, Aufschnitt & Co.- Wie gut sind unsere Wurstwaren? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



10.35 ZDF-History 9/11 - Flucht aus der Todeszone



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 ZDF-History Reagans geheime Krieger Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.05 ZDF-History Die großen Fluchten Deutschland 2015



2.50 ZDF-History Die zwei Leben des Otto von Bismarck Deutschland 2015



3.35 ZDF-History Franz Josef Strauß und der Milliardendeal Deutschland 2015



4.15 ZDF-History Stalins Tochter Deutschland 2015



Sonntag, 20.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Jet-Piloten - Ausbildung bei der Bundeswehr



6.25 Boeing 747-8 - Der Superjumbo



7.05 Einsatz über dem Meer Die Fliegerstaffel Fuhlendorf Deutschland 2016



7.50 Rivalen: Boeing und Airbus Frankreich 2016



8.35 Die Logistiker - Arbeiten am Frankfurter Flughafen Deutschland 2013



9.20 ZDF.reportage Drehkreuz Flughafen Frankfurt Wo Fische fliegen und Mangos landen Deutschland 2016



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



10.35 Der letzte Sommer der DDR (1) Deutschland 2009



11.20 Der letzte Sommer der DDR (2) Deutschland 2009



12.05 Der letzte Sommer der DDR (3) Deutschland 2009



12.55 Der letzte Sommer der DDR (4) Deutschland 2009



13.40 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016



14.25 Von FDJ bis FKK Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013



15.10 Von Schlange stehen bis Selbernähen Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013



15.55 Von Spartakiade bis Paten-Brigade Wie die DDR wirklich war Deutschland 2014



16.40 Promille, Punk und Poesie Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013



17.25 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Liebe, Frust und Freiheit Deutschland 2013



18.10 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll Deutschland 2013



18.55 Ost-Fußball im Ausverkauf - die Deals der Wendejahre Geschichte treffen Deutschland 2016



19.35 heute-show



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.40 ZDF-History Die sieben Irrtümer der Deutschen Einheit



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Montag, 21.11.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



7.10 Membracidea - Die Freak-Insekten vom Amazonas



( weiterer Ablauf ab 7.55 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.45 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft



17.25 UEFA Champions League Magazin Deutschland 2016



17.40 Terra Xpress Achtung, extrem giftig! Deutschland 2012



18.10 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis



( weiterer Ablauf ab 18.50 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 19.35 Terra X Phantom der Tiefsee - Der Riesenkalmar Deutschland 2013



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.45 Killer-Dinosaurier Kannibalen der Urzeit



( weiterer Ablauf ab 22.55 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen



23.55 Apokalypse Urzeit - Zukunft der Erde



0.35 heute-journal



( weiterer Ablauf ab 1.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.55 ZDF-History Kalte Heimat - Vertriebene in Deutschland



4.40 ZDF-History Die Kanzler - Der härteste Job der Republik







Woche 50/16 Mittwoch, 14.12.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



13.00 Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums Im Schatten Süleymans Großbritannien 2013



"Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums: Europas muslimische Herrscher" entfällt 13.45 Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums Der Untergang des Reichs Großbritannien 2013



15.15 Pulverfass Türkei - Zwischen Demokratie und Diktatur Deutschland 2016



16.00 ZDFzeit Mensch Erdogan! Die Geheimnisse des türkischen Präsidenten Deutschland 2016



16.45 Mein Land, Dein Land Ali und der Gartenzwerg - Multikulti im Schrebergarten Deutschland 2016



17.30 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016



18.00 Streitfall Islam Deutschland und seine Muslime Deutschland 2016



18.45 Brennpunkt Eisenbahnstraße Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 51/16 Mittwoch, 21.12.



Bitte Programmänderung beachten:



10.45 Generation What - So tickt Europas Jugend Ein Film von Svaantje Schröder



"Rausch aus dem Labor: Wie legale Drogen Europa erobern" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121