Wenn die Bewohner eines Schwellenlandes Europas Toiletten für zu unhygienisch halten, sollte einem das zu denken geben. Thailänder nehmen neuerdings sogar spezielle Reise-Accessoires mit auf ihre Urlaubsreisen.

Der Laden, der den Europäern zu denken geben sollte, findet sich in Bangkoks bester Lage. Zwischen den noblen Einkaufszentren am Siam Square, die mit Prada-, Gucci- und Louis-Vuitton-Logos um Kunden werben, hat kürzlich ein Geschäft aufgemacht, dessen Name sich von den vornehmen Marken deutlich abhebt: Sabaitood - zu deutsch: glücklicher Hintern - steht über dem Schaufenster. Die Zielgruppe der Shop-Betreiber: wohlhabende Thailänder, die regelmäßig nach Europa oder Amerika reisen und dort ein Problem mit den Toiletten haben. Denn die WCs im Westen sind den Thailändern zu unhygienisch. Die Reise-Accessoires von Sabaitood sollen diesen Makel ein Stück weit lindern.

Dass sich die Bewohner eines Schwellenlandes über die Zustände auf Europas Toiletten beschweren, mag auf den ersten Blick überraschen: Schließlich sind Asiens aufstrebende Volkswirtschaften in weiten Teilen nicht gerade bekannt für strahlend weiße Porzellanklos. Wer sich zwischen Indien und Vietnam außerhalb ...

