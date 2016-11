Alljährlich findet in Frankfurt die "Euro Finance Week" statt. Illustre Gäste aus der Bankenbranche sind zu Gast, doch besonders spannend ist das, was sie sagen nicht.

Jedes Jahr im späten Herbst findet in Frankfurt die "Euro Finance Week" statt. Eine ganze Woche hören dann Banker, Aufseher, Politiker und Wissenschaftler anderen Bankern, Aufsehern, Politikern und Wissenschaftlern zu, die über alles, was sie gerade so bewegt diskutieren und referieren. Der Höhepunkt ist immer am Freitag der "European Banking Congress" in der Alten Oper in Frankfurt. Dafür kommen Größen wie Mario Draghi, Jens Weidmann, John Cryan, Martin Zielke und Wolfgang Schäuble, um ihre Sicht der aktuellen Lage wiederzugeben.

Das sind schon beachtliche Redner und es wäre spannend zu hören, was sie vom kommenden US-Präsidenten erwarten, aber sie alle sagen dann halt doch wieder so ungefähr das, was sie sonst auch sagen. Da hört man natürlich aufmerksam zu, schaut aber auch mal, wer noch so da ist. Hilmar Kopper zum Beispiel, dessen Zeit als Chef der Deutschen Bank nun auch schon fast 20 Jahre her ist. Und Jürgen Fitschen. Der ist gerade mal ein halbes Jahr weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...