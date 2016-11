Frankfurt - Der Euro ist am Freitag weiter unter Druck geblieben. Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,0584 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember 2015.

Zum Franken machte die Gemeinschaftswährung dagegen auch nach dem Mittag keine grossen Sprünge. Der Euro kostet am späten Freitag-Nachmittag 1,0697 CHF. Dass der Euro zum Franken weiterhin schwach bleibe - anfangs Oktober musste man für einen Euro noch 1,10 CHF bezahlen - begründet UBS-Analyst Thomas Flury mit der Funktion des Schweizer Frankens als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten. Der US-konnte am Nachmittag die Verluste des Morgens wieder aufholen ...

