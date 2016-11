35 Länder, 653 Unternehmen, 2.719 Stände die größte Ausstellerzahl aller Zeiten

Ein umfassender Auftritt von Plattformen, darunter Online, mobile Endgeräte, Konsolen und sogar Virtual Reality (VR)

Ein "Spitzen"-Event für die besten Gaming-Unternehmen in Asien

Die größte globale Spieleausstellung in Korea, die "G-STAR 2016 (Game Show and Trade All Round 2016)", öffnete am Donnerstag, dem 17. Novemberim Bexco in Busan ihre Pforten.

An der vom koreanischen Verband für Internet- und digitale Unterhaltung (Korea Internet Digital Entertainment Association, K-iDEA) veranstalteten "G-STAR 2016" nehmen 653 Unternehmen aus 35 Ländern der ganzen Welt teil. Mit 2.719 Ständen (3,1 Prozent mehr als im vergangenen Jahr) ist dies die größte G-STAR aller Zeiten.

Die B2C-Messehalle weist 1.530 Stände auf, was einem Anstieg um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während sich in der B2B-Messehalle 1.189 Stände befinden insgesamt ist dies die größte Ausstellerzahl aller Zeiten.

In der B2C-Messehalle präsentiert Sony (SIEK) die gemeinschaftliche Sonderausstellung "G-STAR VR Special Exhibit" für virtuelle Realität (VR). Dort sind alle Plattformen vertreten, wie Online, mobile Endgeräte, Konsolen und sogar VR, wodurch die Ausstellung den Charakter einer globalen Spieleausstellung erhält.

Bei den Veranstaltungen ist die internationale Spielekonferenz (International Game Conference ("G-Con 2016") zu nennen, ebenso wie die Spieleinvestorenbörse, bei der kleine und mittlere koreanische Spieleentwicklungsunternehmen mit in- und ausländischen Investoren und Verlagen zusammenkommen und Investitionsförderungsmöglichkeiten sowie mögliche Verlagsaktivitäten untersuchen. Diese beiden Veranstaltungen finden am 17. bzw. 18. November statt.

Mittlerweile bietet die "G-Star 2016" auch in diesem Jahr am Standort der Ausstellung eine Vielzahl von e-Sports- und anderen Veranstaltungsprogrammen an und lässt sie durch ihren globalen Medienpartner Twitch weltweit übertragen.

