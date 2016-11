Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

CDU verspricht in Leitantrag Steuererleichterungen

Die CDU will im kommenden Bundestagswahlkampf unter anderem mit dem Versprechen auf Steuererleichterungen um Wähler werben. Durch Steuermehreinnahmen und niedrige Zinsen erreichte finanzielle Spielräume sollen zu einem Drittel zur Steuerentlastung vor allem von Familien und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen genutzt werden, heißt es im Entwurf des Leitantrages für den CDU-Bundesparteitag, der am 6. und 7. Dezember in Essen abgehalten wird. Das Papier soll bei der an diesem Sonntag beginnenden Bundesvorstandsklausur in Berlin beraten werden und lag Dow Jones Newswires am Freitag vor.

Hendricks: In Paris im Klimaschutz eingeschlagener Weg unumkehrbar

Zum Abschluss der UN-Klimakonferenz im marrokanischen Marrakesch hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die Tagung als konsequente Fortsetzung der Klimaschutzbemühungen im vergangenen Jahr in Paris gelobt. "Wir haben den Rückenwind der letzten Monate genutzt und wichtige Weichen für die zügige und ambitionierte Verwirklichung des Paris-Abkommens gestellt", erklärte Hendricks laut einer am Freitag von ihrem Ministerium verbreiteten Mitteilung.

Bundesregierung stellt sich hinter EU-Pläne für Einreisegenehmigungen

Im Vorgehen gegen Terrorismus und Flüchtlingskrise hat sich die Bundesregierung hinter EU-Pläne gestellt, von Reisenden aus Drittstaaten ohne Visumspflicht vorab Einreisegenehmigungen zu verlangen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) begrüßte das Vorhaben am Freitag in Brüssel als Weg, Sicherheitsrisiken zu verhindern. Er hielt es für machbar, dass System 2019 oder 2020 einzuführen. Weiter zerstritten sind die EU-Innenminister in der Frage der Flüchtlingsaufnahme.

Oberstes Gericht lässt Schottland und Wales zu Brexit-Berufungsverhandlung zu

Das Oberste Gericht Großbritanniens hat am Freitag entschieden, Schottland und Wales zur Berufungsverhandlung der britischen Regierung gegen ein Brexit-Urteil des Londoner High Courts zuzulassen. Das High Court hatte Anfang des Monats entschieden, dass die britische Regierung die Brexit-Verhandlungen nur nach Zustimmung der Abgeordneten starten darf. Dagegen war die konservative Regierung von Premierministerin Theresa May in Berufung gegangen.

Schäuble frustriert über Griechenland

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich frustriert über mangelnde Reformfortschritte in Griechenland geäußert. Beim European Banking Congress in Frankfurt warf Schäuble den Griechen vor, einerseits über ihre Verhältnisse zu leben, andererseits aber die versprochenen Reformen schuldig zu bleiben. Er sprach sich gegen einen Schuldenerlass aus.

Trump will Regierungsposten mit Ultra-Konservativen besetzen

Der designierte US-Präsident Donald Trump will die ersten Posten in seiner Regierungsmannschaft an ultrakonservative Politiker vergeben. Wie aus einer Erklärung Trumps hervorgeht, soll der Republikanische Senator Jeff Sessions aus Alabama Justizminister werden. Nationaler Sicherheitsberater soll der pensionierte General Michael Flynn werden, der als militärischer Falke gilt. Als Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA wünscht sich Trump den konservativen Abgeordnete Mike Pompeo. Das Wall Street Journal hatte bereits zuvor über die Personalien berichtet.

US-Frühindikatoren: Wirtschaft wächst weiter bis Anfang 2017

Der Index der Frühindikatoren für die Entwicklung der US-Wirtschaft deutet auf Wachstum bis mindestens Anfang nächsten Jahres hin. Wie das Forschungsinstitut Conference Board mitteilte, stieg der Indikator im Oktober um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Im September hatte der Indikator nach bestätigten Angaben um 0,2 Prozent gewonnen.

Fed/George drängt auf Zinsanhebung im Dezember

Die Präsidentin der Fed-Filiale von Kansas City, Esther George, will die Leitzinsen lieber früher als später anheben. Das sagte die Währungshüterin am Freitag bei einer Konferenz in Houston. George wollte den geldpolitischen Schlüsselsatz schon in der vergangenen Sitzung des Offenmarktausschusses anheben, blieb mit ihrer Meinung aber in der Minderheit.

Fed/Kaplan: US-Notenbank sollte Stimulus etwas zurückfahren

Der Chef der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, hat sich dafür ausgesprochen, die lockere Geldpolitik zu straffen. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox Business deutet er an, dass das Anziehen der Zügel schon im Dezember auf der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses kommen könnte. "Das wird uns in den Dezember leiten", sagte Kaplan.

EU-Staatschefs und Obama betonen transatlantische Partnerschaft

Trotz des drohenden Brexits und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten soll es in der transatlantischen Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika keine Einbrüche geben. Dieses Ziel verabredeten die Regierungschefs von Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien mit US-Präsident Barack Obama zum Abschluss seines Besuches in Berlin.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2016 13:03 ET (18:03 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.