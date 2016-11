Der künftige US-Präsident Donald Trump plant einen Abbau der Bankenregulierung. Bill Dudley, Chef der Fed New York, warnt vor einer Demontage des umstrittenen Dodd-Frank-Gesetzes, das diverse Auflagen für Banken enthält.

Bill Dudley, Chef der Fed New York, hat vor einem Abbau der Bankenregulierung gewarnt. "Es wäre ein großer Fehler, wieder zu dem Zustand vor der Finanzkrise zurückzukehren", sagte er bei einer Pressekonferenz in New York. Nach seiner Ansicht hat die Krise damals gezeigt, dass das Finanzsystem deutliche Schwächen hatte, vor allem bei der Ausstattung der Banken mit Kapital und Liquidität.

Als weiteres Problem nannte er die bilaterale Abwicklung von Termingeschäften, die inzwischen weitgehend über zentrale Clearingstellen erfolgt, was mehr Transparenz und Sicherheit bringen soll. Dudley räumte aber ein, dass das so genannte Dodd-Frank-Gesetz in Details sicherlich nachgebessert werden kann.

Nach der Krise, die 2008 ihren Höhepunkt erreichte, wurden mit dem Dodd-Frank-Gesetz zahlreiche neue Regeln für die Banken erlassen, darunter höhere Anforderungen an das haftende Kapital und die Liquidität. Den Republikanern, die grundsätzlich skeptisch gegenüber staatlichen Auflagen sind, ist das Gesetz seit langem ein Ärgernis. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat versprochen, es zurückzudrehen, wobei aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...