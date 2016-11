MADRID (IT-Times) - Kurz bevor sich die internationalen Vertreter auf der Klimakonferenz in Marrakesch verabschieden und in ihre Heimatländer zurückkehren, setzt Telefonica ein Zeichen für Umweltschutz. Bis zum Jahr 2020 will das Telekommunikationsunternehmen die Hälfte seines Energieverbrauchs aus Erneuerbaren...

Den vollständigen Artikel lesen ...