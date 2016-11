Von Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflation in der Eurozone ist nach Einschätzung von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet weiter zu niedrig. Deswegen müsse die Europäische Zentralbank (EZB) auch die geldpolitischen Unterstützungsmaßnahmen beibehalten, bis das Inflationsziel erreicht sei, sagte Praet am Freitag in New York. Die EZB werde bei ihrer nächsten Sitzung angesichts neuer ökonomischer Daten in einer guten Lage sein, um über das weitere Vorgehen bei dem Anleihekaufprogramm zu entscheiden.

Der EZB-Rat wird am 8. Dezember erneut über die Angemessenheit seiner Geldpolitik beraten. Volkswirte rechnen überwiegend damit, dass die EZB ihre ultralockere Geldpolitik dann bestätigen und das Wertpapierankaufprogramm im Monatsvolumen von 80 Milliarden Euro um drei bis sechs Monate verlängern wird.

November 18, 2016

