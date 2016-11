Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) hat heute bekanntgegeben, dass seine Ankündigung der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre auf der Website des Unternehmens unter www.pacificdrilling.com im Unterabschnitt "Events Presentations" im Abschnitt "Investor Relations" einzusehen ist. Außerdem wird die Ankündigung vor der außergewöhnlichen Hauptversammlung, die am 6. Dezember 2016 um 10:00 Uhr (MEZ) in der Avenue de la Gare 8-10, L-1610 Luxemburg abgehalten wird, an die am 14. November 2016 registrierten Stammaktionäre von Pacific Drilling verteilt.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem höchst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum bevorzugten Bohrunternehmer der Branche in der Ultratiefsee zu werden. Die Flotte von Pacific Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über den aktuellen Flottenbestand des Unternehmens finden Sie auf www.pacificdrilling.com.

Contacts:

Pacific Drilling

John Boots, +352 26 84 57 81

Investor@pacificdrilling.com