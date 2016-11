TRUSTECH 2016 präsentiert:

Keynote Stage: The Leaders of the Most Influential Companies in the Industry (Photo: Business Wire)

Einen vollständigen Überblick über die Branche der vertrauensbasierten Technologien

Moderatoren:

Laura Shin Forbes

Jemima Kelly Reuters

Hauptrednerbühne: Die Führungskräfte der einflussreichsten Unternehmen der Branche:

Nicolas Arpagian: ORANGE CYBERDEFENSEStrategy Public Affairs Director

Osama Bedier: POYNTGründer und CEO

Caspar Berry: POKER PLAYERRisk Taking Decision Maker

June Yee Felix: VERIFONEPresident Europe

Jason Lane: MASTERCARD / Executive Vice President Market Development Europe

Adrian Ludwig: GOOGLEDirector of Engineering LeadEngineer, Android Security

Damien Perillat: PAYPALGeneral Manager France

Didier Serodon: EUROSMARTChairman

Kevin Slavin: MIT MEDIA LABAssistant Professor

J.B Straubel: TESLA MOTORSMitbegründer und CTO

Eric Tak: INGGlobal Head ING Payments Centre

Gemalto

Gemalto, das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, ist seit zehn Jahren ein hochgeschätzter Partner des CARTES Events. Allein im Jahr 2015 reichte Gemalto mehr als 100 innovative Patentanmeldungen ein. Im Jahr 2016 wird das Team unter anderem seine neueste LTE Technologie Cat M1 präsentieren, die in der Lage sein wird, die Konnektivität des Internets der Dinge auf die nächste Ebene zu heben.

Verifone

June Yee Felix ist aufgrund ihrer Arbeit im Banksektor ein Mitglied der Innovators Hall of Fame. Sie gehört zudem laut Banking Technology News zu den Top 10 der besten Innovatoren rund um den Globus . Im Jahr 2014 wurde sie zum europäischen Chairman der Verifone Group ernannt und wurde eine der einflussreichsten Frauen in der Zahlungsverkehrsbranche.

Paypal

Damien Perillat kam im Jahr 2008 zu PayPal, um die Einführung und Entwicklung des Dienstes in einer Reihe von Ländern zu leiten. Er ist gegenwärtig General Manager for France des Unternehmens. Im Rahmen des TRUSTECH Events wird er von Laura Shin (Forbes) über die Innovationen in der Zahlungsverkehrsbranche im Verlauf eines Kamingesprächs interviewt.

Mastercard

Mastercard hält am Montag, dem 28. November, eine Vorkonferenz ab, um das diesjährige Event einzuleiten. Zusätzlich zu seiner Rolle als Sponsor des Events wird Mastercard darüber hinaus mehrere Konferenzen abhalten. Hierzu zählt unter anderem der Vortrag zum Thema "The Advent of Connected Commerce" (Das Aufkommen des vernetzten Handels) von Kiki DelVall.

Ingenico Group

Als ein langjähriger Partner von TRUSTECH wird Ingenico auch in diesem Jahr vertreten sein. Das Team wird an einem Round-Table-Gespräch teilnehmen zum Thema "The impact of the Internet of Things on Connected Commerce" (Auswirkungen des Internets der Dinge auf den vernetzten Handel) und seine neuesten Innovationen an seinem Stand vorstellen.

Thales

Thales ist ein bedeutender Betreiber im Bereich Cybersicherheit und wird ebenfalls auf dem TRUSTECH Event vertreten sein. Thales wird an einem Round-Table-Gespräch teilnehmen zum Thema: "Will the Blockchain Accelerate the Revolution in the Internet of Things?" (Werden Blockchains die Revolution im Bereich des Internets der Dinge beschleunigen?).

Dermalog

Ein weiterer langjähriger Kooperationspartner ist Dermalog, ein führendes Unternehmen im Bereich biometrischer Innovationen, das im Rahmen der letzten Ausgabe des CARTES Events eine Vorschau auf den ersten kombinierten Scanner für Ausweise und digitale Fingerabdrücke präsentierte. In diesem Jahr wird sein CEO eine Konferenz zum Thema "A New Scanning Technology for Documents and Biometrics" (Eine neue Scannertechnologie für Dokumente und Biometrie) leiten.

SPONSOREN:

Entrust Datacard

Galitt

HID

IBM

Ingenico Group

Mastercard

NXP

Spire Payments

Vasco

Verifone

AUSZUG AUS DEM AUSSTELLERVERZEICHNIS:

Dermalog

FEITIAN

Matica Technologies

Keolabs

Keypasco

Thales e-Security

Be2bill

Gemalto

Weitere Informationen über die TRUSTECH 2016

> Mehr als 400 Aussteller und Sponsoren

Ein Event mit Fokus auf FinTech-Unternehmen und Startups

Ein zunehmend internationales Event: 86% der Unternehmen sind außerhalb Frankreichs angesiedelt

Erstmalige Teilnahme für 36% der Aussteller

> Mehr als 40 Startups

Über TRUSTECH (Incorporating Cartes)

Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal vor über dreißig Jahren unter dem Namen "Cartes Secure Connexions" ausgerichtet, um die neuartige Technologie der Smart Cards zu fördern. Nun wurde diese in "TRUSTECH (Incorporating CARTES)" umbenannt. Dies stellt eine bessere Berücksichtigung der Industrie- und Veranstaltungsentwicklung sowie ihres Schwerpunkts auf vertrauensbasierten Technologien dar.

Über COMEXPOSIUM

Die COMEXPOSIUM Group, einer der weltweit führenden Event-Veranstalter, ist an mehr als 170 B2C- und B2B-Events aus 11 unterschiedlichen Sektoren beteiligt, darunter Nahrungsmittel, Agrarwirtschaft, Mode, Sicherheit, digitale Systeme, Bauwesen, Hightech, Optik und Verkehrswirtschaft. Comexposium empfängt mehr als 3 Millionen Besucher und 45.000 Aussteller in 26 Ländern rund um den Globus. Comexposium ist in mehr als 30 globalen Wirtschaftswachstumszonen tätig. Hierzu zählen Algerien, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Monaco, Niederlande, Neuseeland, Philippinen, Katar, Russland, Singapur, Spanien, Thailand, Türkei, VAE, Großbritannien und die USA.

