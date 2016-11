Die einstige Phaeton-Vorzeigefabrik von VW in Dresden wandelt sich zum Zentrum für Elektromobilität - und ist damit auch ein Symbol für die Neuausrichtung der Marke.

Gläserne Manufaktur - Nach Monaten des Stillstands kommt Bewegung in die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden, berichtet die dpa. Die Fließbänder aus Holz, auf denen einst der Luxuswagen Phaeton durch die Hallen schwebte, werden umgerüstet und runderneuert. Nach Monaten des Bangens und Hoffens steht fest: Von April 2017 an werden in der Fabrik in Glas-Optik wieder Autos gefertigt, dann rollt hier der neue E-Golf vom Band. VW-Sachsen-Chef Siegfried Fiebig spricht von "elektrischer Aufbruchstimmung", Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) von einem "neuen Zeitalter der Industriegeschichte". Mit der Entscheidung des Konzerns wird Dresden - neben Wolfsburg - zum zweiten Produktionsstandort für den neuen E-Golf. 35 Autos pro Tag sollen zunächst montiert werden. Wie sich die Stückzahl weiter entwickelt, hängt von der Nachfrage ab. Ausgelegt ist die Manufaktur für bis zu 100 Fahrzeuge am Tag. Zum Vergleich: Der VW-Konzern hat im ...

