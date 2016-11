Carl A. Siebel hat aus einem Familienunternehmen einen Weltkonzern geformt. Er vertritt die Auffassung, dass Charakterstärke die entscheidende Qualität für Führungspersönlichkeiten ist. Charakter und der Umgang mit den Mitarbeitern entscheiden über Erfolg oder Scheitern.

Carl A. Siebel ist einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer. Doch anders als manch ein Börsen-Star oder Fußball-Mäzen kann Siebel unerkannt durch die deutschen Städte marschieren: Die Öffentlichkeit weiß nichts von ihm - obwohl seine unternehmerischen Erfolge spektakulär und nachhaltig sind. Siebel war der erste Deutsche an der Spitze eines amerikanischen Unternehmens, das an der Börse notiert ist. Er formte mit der Aptargroup einen Mischkonzern, dessen Portfolio von Gesundheitsartikel über Kosmetika bis in den Pharmabereich reicht. Das Unternehmen machte im dritten Quartal 2016 einen Umsatz von 590 Millionen Dollar und erwirtschaftete trotz einer Akquisition einen Gewinn von 123 Millionen Dollar - also eine sagenhafte Marge von 21 Prozent. Der 81-jährige Siebel ist nicht mehr aktiv im Unternehmen. Ohne ihn gebe es den Konzern nicht. In Bonn geboren, stieg er früh in den Betrieb seines Vaters ein, den dieser 1945 nach dem Kauf eines bankrotten Unternehmens ...

