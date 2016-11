Wochenrückblick KW46: DAX-Anleger noch ratlos, Deutsche Bank im Aufwärtstrend

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich auch eine Woche nach der US-Präsidentschaftswahl unsicher über die Richtung. Unter dem Strich bleibt zwar ein Plus übrig, aber mit dem Rekordhoch im Nasdaq kann der DAX bei weitem nicht mithalten. Vielleicht kann sich das Blatt wenden, wenn kommende Woche die USA Thanksgiving feiern und das große Shoppen am Black Friday bzw. am Cyber Monday startet. Manch einer erwartet auch an der Börse den Schluss(ver)kauf in Form einer Jahresendrallye.

Konjunkturell bleibt es derweil spannend. Zeichen verdichten sich, dass die Fed am 14. Dezember ihre erste und letzte Leitzinserhöhung bekannt geben wird. Derweil wird zuvor die EZB voraussichtlich ihr Anleihekaufprogramm verlängert haben. Aus Deutschland stehen davor aber erst einam wichtige Daten wie ifo-Geschäftsklima, GfK-Konsumklima oder BIP-Wachstum zum dritten Quartal auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten sorgte zuletzt vor allem die Deutsche Bank für Furore. Neben der Boni-Zurückforderung sorgte auch der Verkaufserlös für die Anteile an der Hua Xia Bank für gute Laune. Ob damit die Talsohle tatsächlich verlassen werden kann, bleibt weiter fraglich. Immerhin hat die Aktie aber von ihrem Tiefpunkt fast die Hälfte zugelegt.

Deutschland

Nachdem die RWE-Ökostromtochter Innogy bereits Zahlen für das dritte Quartal 2016 präsentiert hatte, war nun RWE selbst an der Reihe. Anleger zeigten sich erfreut, dass gerade ein Sorgenkind erfreulich abschneiden konnte. Mehr dazu hier.

Obwohl die Lufthansa weiterhin mit verschiedenen Tarifkonflikten oder dem Konzernumbau beschäftigt ist, konnte die Kranich-Airline zuletzt einige Male für erfreuliche Nachrichten sorgen. Und dies nicht nur aufgrund des anhaltend niedrigen Ölpreises. Unsere Einschätzung dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...