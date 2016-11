Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will die Arbeitszeitregeln in Deutschland stärker an die digitale Zukunft anpassen.

Arbeitgeber und Beschäftigte wünschten sich hier mehr Flexibilität, sagte Nahles der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Samstag. Daher werde sie Ende November mit der Vorlage des Weißbuchs "Arbeit 4.0" eine zweijährige Experimentierphase eröffnen. "Wenn die Tarifpartner sich einigen, kann man den Rahmen der bestehenden Gesetze öffnen", erläuterte sie. Dafür müssten aber Bedingungen eingehalten werden: "zwei Jahre befristet, wissenschaftlich begleitet, tarifvertraglich gesichert".

"Wir wollen in Experimentierräumen ausprobieren, ob mehr Flexibilität und Schutz vor Überlastung zusammengehen", sagte Nahles. Es gebe schon viele Bewerbungen ...

