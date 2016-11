Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sein Bedauern über den Arbeitsplatzabbau bei VW ausgedrückt, gleichzeitig aber dessen "Notwendigkeit" betont: "So sehr ich den Arbeitsplatzabbau bedauere, so sehr muss ich auch die Notwendigkeit anerkennen", sagte der SPD-Politiker der "B.Z. am Sonntag". Es führe kein Weg daran vorbei: "Volkswagen muss Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit verbessern, um seine Zukunft zu sichern."

Der Umbau von Volkswagen sei aufgrund der "Veränderungen in der Autoindustrie" nötig und "nicht wegen Dieselgate".