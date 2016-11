von Frank-B. Werner, Euro am Sonntag €uro am Sonntag: Sind Sie als Asset Manager mit dem Wahlergebnis zufrieden? Martin Flanagan: Präsidentschaftswahlen in den USA sind dafür bekannt, dass sie an den Finanzmärkten für Verunsicherung sorgen, und der Clinton-Trump-Wettstreit war einer der erbittertsten der jüngeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...