Der berühmte Buckingham Palace wird renoviert. Umziehen muss die Queen deshalb nicht - auch wenn sie sicher beim zukünftigen US-Präsidenten Unterschlupf finden würde. Denn der hat sich als Fan der Königin geoutet.

Wenn Deutsche nach Großbritannien ziehen, kommt der erste Schock beim Blick auf die Immobilienpreise, der zweite, wenn man sich anschaut, was man für sein Geld bekommt: Häuser mit zugigen Fenstern, seltsamen Lichtschaltungen und alten Rohren. Selbst der Wohnsitz von Königin Elizabeth II macht da offenbar keine Ausnahme. Ihre Angestellten sollen im Buckingham Palace sogar schon Eimer aufgestellt haben, um von der Decke tropfendes Regenwasser aufzufangen, erzählt man sich in London. Seit über 60 Jahren sind Elektroleitungen, Rohre und Heizung nicht mehr erneuert worden. Jetzt müsse das Gebäude "dringend vollständig überholt werden", ließ der Palast mitteilen und kündigte umfassende Renovierungsarbeiten an.

Ein Mammutprojekt: In den Wänden des "Buck House" stecken über hundert Meilen elektrische Kabel und 20 Meilen Heizungsrohre. Zehn Jahre sollen die Arbeiten dauern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...