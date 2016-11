Anders als in Berlin trifft Barack Obama zum Abschluss seiner letzten Auslandsreise in Lima nicht nur Freunde. Für Sorgenfalten sorgt beim Pazifik-Gipfel vor allem einer, der gar nicht anwesend ist.

Eine mögliche Abschottungspolitik unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump bereitet vielen Staats- und Regierungschefs beim Pazifik-Gipfel der 21 Apec-Staaten in Lima Sorgen. "Der Asiatisch-Pazfische Raum muss weiter den Weg beschreiten und starke Akzente setzen, um die globale Wirtschaft zu beleben", sagte Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Samstag bei einem Apec-Wirtschaftsforum in der peruanischen Hauptstadt. Er machte sich für mehr Handel zur Schaffung von Wachstum stark.

Zuvor hatten bereits Chinas Staatsmedien Trump vor einer Abkehr vom Freihandelsabkommen in Asien gewarnt. "Sollten Trumps handelsfeindliche Äußerungen aus dem Wahlkampf tatsächlich in konkrete Politik münden, könnten sie sämtliche Hoffnungen auf eine Freihandelsvereinbarung der Region Asien-Pazifik zerstören", kommentierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Sie ...

