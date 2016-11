Am elften Spieltag der Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 4:2 gegen den SC Freiburg gewonnen. Mainz schaffte es mit dem ersten Torschuss im Spiel das erste Tor zu erzielen: Niko Bungert köpfte in der 15. Minute nach einer Ecke ein.

Nur vier Minuten später bekamen die Pfälzer einen Elfmeter zugesprochen, den Yunus Malli verwandelte. Trotz des Ergebnisses verlief die erste Hälfte weitgehend ausgeglichen - Mainz war allerdings effektiver, obwohl beide Mannschaften gute Chancen vergaben. In der zweiten Halbzeit drängten die Breisgauer auf den Anschluss und wurden in der 67. Minute durch einen Treffer von Vincenzo Grifo belohnt, der den Mainzer Keeper Lössl mit einem Heber überwinden konnte. Freiburg machte weiter Druck und drängte auf den Ausgleich.

Dies gelang den Gästen aber nicht, da die Mainzer in der 83. Minute für die vermeintliche Vorentscheidung sorgten: Mit einem Tor von Stefan Bell per Kopf nach einer Ecke war es das dritte Tor der Pfälzer nach einer Standardsituation. In der 85. Minute brachte aber Nils Petersen die Freiburger mit dem erneuten Anschlusstreffer wieder ins Spiel. Der Ausgleich gelang ihnen aber nicht mehr - Karim Onisiwo erzielte in der Nachspielzeit den vierten Mainzer Treffer. Am zwölften Spieltag muss Mainz bei Hertha BSC ran, Freiburg spielt gegen Hoffenheim.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:2, SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 04 0:1, VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:1, FC Augsburg - Hertha BSC 0:0.