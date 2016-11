Im Samstagabendspiel des elften Spieltags der Bundesliga hat Borussia Dortmund 1:0 gegen den FC Bayern München gewonnen: Damit bleibt Aufsteiger RB Leipzig vor den Bayern Tabellenführer. Der BVB verbessert sich auf den dritten Rang.

Die Dortmunder erwischten den besseren Start: Bereits in der zehnten Minute erzielte Pierre-Emerick Aubameyang den Führungstreffer. Die Gastgeber sorgten mit viel Aufwand dafür, dass sie mit der Führung in die Pause gehen konnten. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste immer mehr den Druck - es fehlten aber große Strafraumszenen. Die Dortmunder versuchten im Gegenzug, das Tempo rauszunehmen und sich neu zu sortieren.

In einer spannenden und knappen Schlussphase machte der BVB mit einer Fünferkette die Räume eng. Die Bayern versuchten alles und investierten viel - gute Chancen blieben aber aufgrund der guten Dortmunder Defensivarbeit Mangelware. Am zwölften Spieltag muss Dortmund in Frankfurt ran, die Bayern spielen gegen Bayer Leverkusen.