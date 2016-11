Berlin (ots) - Es ist ein Leichtes, das Neue abzulehnen und als Alibi dafür zu benutzen, dass die eigene Kreativität nicht für eine bessere Platzierung reicht. HSV, Bremen, Wolfsburg: Ihr aktuelles Versagen hat nichts mit RB Leipzig zu tun. Oder will jemand behaupten: Gäbe es Leipzig nicht, würde der HSV um die Meisterschaft mitspielen? Jahrelang haben alle über die Übermacht der Bayern gemotzt. Jetzt rüttelt wieder jemand daran. Reflexartig wird wieder gemotzt. Ein bisschen ist es wie bei Donald Trump in den USA: Ist erst die Wut über das Ungeheuerliche verflogen, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, werden alle mit der Situation umzugehen lernen. Und lernen müssen.



